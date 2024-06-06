Общество

Городской пляж в Пскове официально откроют для купания с 12 июня

Городской пляж в Пскове официально откроют для купания с 12 июня. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный в программе «Подстрочник» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В данный момент этот пляж открыт. Официально купаться на нем будет разрешено с 12 июня, сейчас заканчиваются работы по приведению в надлежащее состояние береговой зоны, расчищается территория, где будет вход в воду. С 12 числа откроем для купания. Пробы воды взяты, в настоящее время все благоприятно, и задержек по времени мы здесь не видим», - рассказал Алексей Несмашный.

Он отметил, что пляж обновился, стал выглядеть «солиднее и интереснее», там появилась спортивная площадка.