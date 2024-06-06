Общество

Память о пропавшем без вести красноармейце из Куньинского района будет увековечена

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов встретился с главой Куньинского района Олегом Лебедевым. В первой части беседы стороны обсудили актуальные вопросы защиты и обеспечения прав жителей района в различных сферах, включая вопросы социальной помощи, здравоохранения, газификации, благоустройства, сохранения и восстановления памятников историко-культурного наследия России. Особое внимание было уделено вопросам поддержки членов семей участников СВО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил омбудсмен.

Фотографии предоставлены Дмитрием Шаховым

В преддверии 83-й годовщины начала Великой Отечественной войны Дмитрий Шахов поблагодарил Олега Лебедева за инициативу стать первым муниципальным образованием, которое присоединилось к реализации проекта «Право на историческую память».

«В рамках этого проекта на основе документов, полученных из государственных архивов, в том числе Министерства обороны России, Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел России, мы займемся вместе с главами муниципальных образований увековечиванием памяти всех воинов 141-й стрелковой дивизии РККА — уроженцев Псковской области. Это важно, так как сейчас получена дополнительная информация, которая частично восстановила судьбы защитников Родины в период Великой Отечественной войны, но о них нет никакой информации по месту их рождения! Проект планируем завершить к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне», — сказал Дмитрий Шахов.

Как напомнил псковский уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов, в память о героизме, мужестве и стойкости, безграничной любви к своей Родине граждан Советского Союза — уроженцев Псковской области в 2021 году по инициативе благодарных потомков солдат и офицеров 141-й стрелковой дивизии РККА и при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова была издана книга «Два дня Подвысокинской были». В этой книге есть история сержанта Красной Армии Николая Павлова, родившегося и проживавшего в Куньинском районе, который встретил гитлеровские полчища в первые дни войны в июне 1941 года. Долгий период с начала и до конца Великой Отечественной войны и в последующие годы он был «пропавшим без вести». В 2021 году при издании книги его судьба и его подвиг во имя Родины были восстановлены и стали известны.

Николай Павлов родился в 1917 году в крестьянской семье. Место рождения — Псковская обл., Куньинский р-н, Назимовский с/с, д. Назимово. В РККА призван Куньинским РВК в 1938 г. В звании сержанта Красной Армии по военной специальности «радист» 745-го стрелкового полка 141-й стрелковой дивизии РККА принимал участие в Великой Отечественной войне в первые дни её начала. 9 июля 1941 во время боёв под г. Красилово (Украинская ССР) был ранен и попал в плен. Погиб в немецком плену (шталаг VI B, лагерь для военнопленных расположен примерно в 3 км к востоку от деревни Версен в районе Эмсланд в Нижней Саксонии, на северо-западе Германии) 6 января 1943-го.

Передавая в дар главе муниципального образования эту книгу, уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов попросил главу муниципального образования Олега Лебедева рассмотреть возможность увековечивания памяти этого воина на территории Куньинского района. Тем самым, как отметил Дмитрий Шахов, «мы совместно обеспечим реализацию права на историческую память, которое является одним из тех прав, которые не только гарантируются Конституцией России, но и входят в систему международных прав человека и гражданина и подлежат защите международными правозащитными организациями».

Глава района поблагодарил Дмитрия Шахова за такой исторический подарок и выразил готовность рассмотреть вопрос об увековечивании памяти о воине 141-й стрелковой дивизии Николае Павлове, а также организовать поиски его возможных родственников. В случае, если родственники будут найдены, то, как подчеркнул Дмитрий Шахов, по решению общественного движения «Благодарных потомков воинов 141-й стрелковой дивизии РККА (первого формирования)» им будет на память о героическом подвиге их родственника сержанта Красной Армии 745-го СП 141-й СД РККА Павлова Н. А. подарен экземпляр книги «Два дня Подвысокинской были», написанной командиром дивизии Я. И. Тонконоговым в уже далеком 1951, но не изданной тогда по запрету военных цензоров Министерства обороны СССР.