Общество

Новый врач-офтальмолог работает в Себежской районной больнице

Новый врач-офтальмолог Оксана Ионова работает в Себежской районной больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Оксана Ионова является кандидатом медицинских наук

Врач окончила СПбГМУ им академика И.П. Павлова в 1998 году, там же проходила клиническую интернатуру по офтальмологии.

После получения образования она 14 лет отработала в офтальмологическом отделении Санкт-Петербургского Научно-исследовательского института Фтизиопульмонологии в должностях научного и старшего научного медицинского сотрудника.

Также Оксана Геннадьевна работала врачом-офтальмологом в городской поликлинике Невского района Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургском Научно-исследовательском институте Фтизиопульмонологии.

В 2006 году защитила кандидатскую диссертацию «Глутоксим в комплексном лечении туберкулезных хориоретинитов (клинико-экспериментальное исследование)», является автором и соавтором 20 научных статей. Врач высшей категории.

«Мы рады, что районная больница пополнила свой штат таким опытным специалистом», - заключили в комитете.

Врач ведет прием в рабочие дни с 8:30 до 14:30.

Записаться на прием можно по телефону 8(81140)31-012, при личном посещении регистратуры, через инфомат, либо через Госуслуги, региональный портал «КВрачу».