Общество

Дмитрий Быстров поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником

Сотрудников и ветеранов социальной сферы Островского района поздравили с Днем социального работника. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фотографии: газета «Островские вести»

«Совершенно искренне считаю, что социальная работа – это особая миссия: помогать людям, быть рядом в самых сложных для них жизненных ситуациях, поддерживать, отстаивать их интересы. Социальные работники – это люди с огромным сердцем, терпением, сопереживанием. Это не должность и не профессия, это состояние души», - сказал глава района.

Он вручил заслуженные награды особо отличившимся работникам социальной сферы – Почетные грамоты и Благодарственные письма за профессионализм и созидательный труд.

«Дорогие друзья! Примите поздравления с днем профессионального праздника. Спасибо вам за ваш труд! Пусть то добро, которое вы несете людям, вернется вам сторицей!» - заключил Дмитрий Быстров.



