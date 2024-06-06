Общество

Прокуратура нашла книги иноагентов без маркировки в великолукском магазине

Прокуратура выявила книги авторов, включенных в реестр иностранных агентов, без соответствующей маркировки в книжном магазине на улице Зверева в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Фото: freepik.com

На произведениях отсутствовало текстовое указание, что материал произведен иностранным агентом, содержащимся в реестре Минюста РФ, либо касается его деятельности.

По результатам проверки прокуратура направила предпринимателю представление об устранении нарушений законодательства, которое в настоящий момент находится на рассмотрении.