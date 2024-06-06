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Общество

Диспансеризацию в ФАПе в Неёлово не отменяли, заявили в облздраве

08.06.2024 17:00|ПсковКомментариев: 0

Диспансеризация в фельдшерско-акушерском пункте в деревне Неёлово Псковского района не отменялась. Об этом сообщил представитель регионального комитета по здравоохранению, комментируя обращение псковички на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

«Хотелось бы узнать: почему в ФАПе в Неёлово отменили диспансеризацию?» - спросила женщина.

«По информации, предоставленной администрацией Псковской межрайонной больницы, в последний раз диспансеризация проводилась на ФАПе 30 мая 2024 года. Были приглашены 30 человек, пришли и прошли диспансеризацию 15 человек. Никто диспансеризацию не отменял», - подчеркнули в комитете.

Теги: #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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