Общество

Молодежь Псковской области может стать участником Семейного арт-квартала в Крыму

Участниками Семейного арт-квартала могут стать обучающиеся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в возрасте от 14 до 25 лет и их родители (законные представители) из Псковской области. Мероприятие проходит в рамках ежегодного фестиваля молодежного искусства «Таврида. АРТ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Состав участников Семейного арт-квартала определяется по итогам конкурсного отбора, который проходит в два этапа. Первый этап — дистанционный. Он продлится до 20 июня. Так, необходимо зарегистрироваться или быть зарегистрированными на сайте «Движения первых» и на сайте Фестиваля молодежного искусства «Таврида. АРТ»

На странице конкурсного отбора на сайте «Движения первых» в разделе «Активности» необходимо подать заявку на участие в конкурсном отборе. Нужно определить свою роль в команде — участник или капитан. Капитаном команды может быть только совершеннолетний участник команды — родитель, законный представитель.

Экспертный совет осуществляет оценку работ, представленных участниками конкурсного отбора. Список семей-победителей, прошедших конкурсный отбор, будет опубликован на сайте «Движения первых». Очный этап состоится с 25 по 29 июля.

Подробности можно узнать по ссылке.