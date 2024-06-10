Общество

Борис Елкин: Мы работаем не по спланированному сценарию, а по факту

Администрация Пскова не работает по сценарию или протоколу, это касается и выступлений на сессии Псковской городской Думы, и совместных с депутатами выездов на избирательные округа. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы не работаем по протоколу или сценарию заранее спланированному, мы работаем по факту. Это касается и отчета главы. В отчете мы подготовили информацию о деятельности всей администрации города и о деятельности главы. А в части презентационных материалов мы выделили аспекты, которые наиболее важны. Далее депутаты задавали вопросы, которые были важны для них», - сказал Борис Елкин.

Он отметил, что депутаты — представители своих избирателей, таким образом вопросы депутатов отражают запросы горожан. Градоначальник со своей стороны готов ответить на любой вопрос и никогда не просит планировать их заранее.

По мнению гостя студии, ежегодный отчет главы Пскова о деятельности перед депутатами — необходимый элемент, в рамках которого подводится итог проделанной работы и намечаются планы на будущее.