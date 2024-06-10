Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
топ заведений для выпускников
ковать кадры пока горячо
экзотика агротуризм
ПЭМЗ ищет сотрудников
выход есть профилактика суицида
чипсы из Пскова на ПМЭФ
оксана филиппова интервью
обзор
дело ФАПное
ENERGY кешбэк-игра
Кабельный потенциал
михайловское 60 тысяч гостей
где в Пскове получить права
на пороге перезагрузки
кадры решают всё
 
 
 
ещё Общество 10.06.2024 10:250 Псковская область заняла 44 место в экологическом рейтинге регионов 11.06.2024 13:550 Фудтрак хотят поставить у фонтана на Четырех углах в Пскове 11.06.2024 13:440 Ежегодно приходится спиливать большое количество деревьев — Борис Елкин 11.06.2024 13:290 Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Псковской области выросла почти на 38% 11.06.2024 13:230 Шестерых погибших бойцов спецоперации похоронили в Псковской области 11.06.2024 13:100 Борис Елкин: Мы работаем не по спланированному сценарию, а по факту
 
 
 
Самое популярное 04.06.2024 10:500 Подробности ДТП с погибшими под Псковом: ВАЗ разорвало пополам от удара о дерево 05.06.2024 09:159 В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса 04.06.2024 20:418 Перемены не за горами 11.06.2024 09:230 Погиб псковский футболист Александр Злобин 04.06.2024 08:402 Светофор сбили на Завеличье в результате столкновения Mazda и «Газели»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Борис Елкин: Мы работаем не по спланированному сценарию, а по факту

11.06.2024 13:10|ПсковКомментариев: 0

Администрация Пскова не работает по сценарию или протоколу, это касается и выступлений на сессии Псковской городской Думы, и совместных с депутатами выездов на избирательные округа. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы не работаем по протоколу или сценарию заранее спланированному, мы работаем по факту. Это касается и отчета главы. В отчете мы подготовили информацию о деятельности всей администрации города и о деятельности главы. А в части презентационных материалов мы выделили аспекты, которые наиболее важны. Далее депутаты задавали вопросы, которые были важны для них», - сказал Борис Елкин.

Он отметил, что депутаты — представители своих избирателей, таким образом вопросы депутатов отражают запросы горожан. Градоначальник со своей стороны готов ответить на любой вопрос и никогда не просит планировать их заранее.

По мнению гостя студии, ежегодный отчет главы Пскова о деятельности перед депутатами — необходимый элемент, в рамках которого подводится итог проделанной работы и намечаются планы на будущее.

Пресс-портрет
Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Теги: #администрация Пскова #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли отмену запрета движения мотоциклов на центральных улицах Пскова?
В опросе приняло участие 54 человека
11.06.2024, 13:550 Фудтрак хотят поставить у фонтана на Четырех углах в Пскове 11.06.2024, 13:520 Александр Козловский: «Российская полка» может способствовать продвижению продукции отечественных брендов 11.06.2024, 13:440 Ежегодно приходится спиливать большое количество деревьев — Борис Елкин 11.06.2024, 13:350 «Брокер» лишил жителя Псковской области сбережений
11.06.2024, 13:300 Дмитрий Месхиев стал лауреатом премии «Золотой фонд Петербурга» 11.06.2024, 13:290 Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Псковской области выросла почти на 38% 11.06.2024, 13:230 Шестерых погибших бойцов спецоперации похоронили в Псковской области 11.06.2024, 13:190 Программу для ремонта дворов и проездов хотят запустить в Пскове
11.06.2024, 13:100 Борис Елкин: Мы работаем не по спланированному сценарию, а по факту 11.06.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Борисом Елкиным 11.06.2024, 12:540 В хоровом фестивале в Пскове примут участие около 15 коллективов 11.06.2024, 12:440 Свыше 1400 случаев ОРВИ и 16 заболевших COVID-19 выявили за неделю в Псковской области
11.06.2024, 12:340 Более 150 боеприпасов изъяли псковские росгвардейцы в ходе проверок 11.06.2024, 12:240 «Изумительную сцену» подготовили для Всероссийского хорового фестиваля в Пскове 11.06.2024, 12:161 Лису поймали в Псковском кремле 11.06.2024, 12:080 Ямочный ремонт в Пскове планируют завершить в течение двух недель
11.06.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о хоровом фестивале имени Гривского в Пскове 11.06.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 11 июня 11.06.2024, 11:540 Раритетный «Москвич» нашли на дне Невы 11.06.2024, 11:400 Кондуктор сломала позвоночник при падении в автобусе в Псковской области
11.06.2024, 11:310 Яхтсмены со всей России приедут на Псковскую парусную регату 11.06.2024, 11:180 Минометную мину нашли вблизи палкинской деревни Черская 11.06.2024, 11:070 В Псковской области не хватает химиков - исследование 11.06.2024, 11:010 Борис Елкин станет гостем программы «Собственной персоной»
11.06.2024, 10:550 Гараж горел в псковском селе Середка 11.06.2024, 10:400 Чиновники пытаются через суд добиться реставрации старинного жилого дома в Пскове 11.06.2024, 10:400 «Беседка»: Всероссийский хоровой фестиваль имени Гривского снова в Пскове 11.06.2024, 10:380 Подрядчика оштрафуют за несвоевременное нанесение дорожной разметки в Пскове
11.06.2024, 10:270 Активная борьба с борщевиком продолжается в Великих Луках 11.06.2024, 10:170 Ландшафтный пожар ликвидировали в Порхове 11.06.2024, 10:080 Андрей Беляев: Воздухоплавание - наш бренд и общая гордость 11.06.2024, 09:590 Режим работы общественного транспорта изменится в Псковской области 12 июня
11.06.2024, 09:510 Женщина на посту старшего судебного пристава в Псковской области присвоила более 1 млн рублей 11.06.2024, 09:360 Движение автомобилей ограничили на улице Розы Люксембург в Пскове 11.06.2024, 09:331 «Будем делать постепенно»: отремонтировать дворы и спилить аварийные деревья помогут жителям Завеличья 11.06.2024, 09:300 Почему бесполезно платить выкуп хакерам, объяснил эксперт
11.06.2024, 09:230 Погиб псковский футболист Александр Злобин 11.06.2024, 09:150 В России с 1 ноября вступят в силу два новых стандарта СНЛК 11.06.2024, 09:000 Попова предупредила о риске подхватить новый вариант коронавируса 11.06.2024, 08:401 Бизнес попросил Минпромторг промаркировать спортивное питание
11.06.2024, 08:200 В Рослесхозе рассказали о рекордных объемах восстановления леса 11.06.2024, 08:001 Пациенты с рассеянным склерозом пожаловались на нехватку льготных лекарств 11.06.2024, 07:400 Экспозицию музея спорта Псковского края пополнили награды студентов ВЛГАФК 11.06.2024, 07:200 Утренний полет воздухоплавателей 11 июня отменили в Великих Луках
11.06.2024, 07:000 Биологию, историю и письменную часть иняза сдают псковские выпускники 10.06.2024, 22:350 Два Renault Logan столкнулись в Пскове на Инженерной из-за разворота 10.06.2024, 22:000 Секрет сохранения красоты женской кожи раскрыла директор бьюти-салона 10.06.2024, 21:500 СОБЫТИЕ: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. К 225-летию поэта
10.06.2024, 21:400 Фестиваль спортивного ориентирования «Алоль-2024» состоится в Себежском районе 10.06.2024, 21:221 Отведать донскую уху из трех рыб смогут псковичи в День казачьего гостеприимства 10.06.2024, 21:200 Псковичи могут принять участие во Всероссийском вокальном конкурсе «Звезда — 2025» 10.06.2024, 21:181 Рекорд по варке щавелевого супа поставят на фестивале «Деревня» в Пустошкинском районе
10.06.2024, 21:000 6 из 10 трудовых коллективов в Пскове дарят подарки коллегам в честь рождения ребенка — опрос 10.06.2024, 20:400 Выставка великолукского живописца «От реализма до мистерий» откроется в Бежаницах 10.06.2024, 20:200 Создать ромашку для новорождённых предлагают псковским волонтёрам 10.06.2024, 20:000 Псковский музей организует экскурсии и мастер-класс в День России
10.06.2024, 19:490 Александра Грацкого оставили под стражей 10.06.2024, 19:490 Островская база «Юность» стала площадкой проведения чемпионатов органов ФСБ 10.06.2024, 19:400 Доля использующих очки или контактные линзы псковичей растет — аналитики 10.06.2024, 19:320 Представители псковского управления ФСИН и судебные приставы обсудили осуществление совместных сверок по осужденным
10.06.2024, 19:300 Крышу отремонтировали в многоквартирном доме на улице Льва Толстого в Пскове 10.06.2024, 19:200 Сотрудник псковского управления ФСИН стала призером Всероссийского конкурса профмастерства 10.06.2024, 19:000 Трое из десяти псковичей считают, что отпуск должен длиться четыре недели - опрос 10.06.2024, 18:400 Учащиеся псковских сузов отправились на финал «Российской студенческой весны»
10.06.2024, 18:300 Новую воркаут-площадку установили в псковской деревне Обижа 10.06.2024, 18:200 Горячую телефонную линию по противодействию коррупции организуют псковские приставы 10.06.2024, 18:000 Сотрудник требуется на муниципальную должность в администрацию Великих Лук 10.06.2024, 17:500 Житель Невельского района нашел банковскую карту на подоконнике и попал под суд
10.06.2024, 17:420 Почти 1600 концертов дали в Псковской области за пять послевоенных лет 10.06.2024, 17:361 Более 20% респондентов ПЛН знают наизусть многие произведения Пушкина 10.06.2024, 17:350 Выездную диспансеризацию населения проведут в псковском микрорайоне Корытово 10.06.2024, 17:330 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 10 июня
10.06.2024, 17:270 Спортсменки из Пскова привезли два «серебра» с соревнований по джампинг-фитнесу в Москве 10.06.2024, 17:260 Интерактив: Пропавшая «четверка» 10.06.2024, 17:190 Более 100 человек задержали псковские росгвардейцы в начале июня 10.06.2024, 17:110 Кинофестиваль «Западные ворота» откроется в Пскове 5 июля
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru