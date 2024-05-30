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Политика

Отчет главы города, памятный знак «Дети войны» и новые ТОСы

30.05.2024 12:29|ПсковКомментариев: 0

Двадцать вторая очередная сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоялась сегодня, 29 мая. На ней присутствовали 23 депутата из 24, основной проект повестки дня сессии включал двадцать четыре вопросов.

Депутатам предстояло согласовать награждение директора Городского культурного центра Елены Голубевой медалью города Пскова «За заслуги перед Псковом», заслушать отчет главы города Пскова о своей деятельности и деятельности администрации Пскова за 2023 год, а также отчет председателя Контрольно-счетной палаты города Пскова о деятельности палаты по итогам 2023 года.

Также они внесли изменения в бюджет города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и рассмотрели вопрос об исполнении бюджета города Пскова за первый квартал 2024 года.

Подробнее о сессии гордумы и принятых на ней решениях — в репортаже журналиста Псковской Ленты Новостей.

 

Перед началом сессии председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко поздравил Алесю Михачеву с награждением медалью «За помощь и милосердие» как руководителя регионального «Центра оказания помощи участником специальной военной операции».

Отчет главы города и председателя контрольно-счетной палаты за 2023 год 

Самым обширным блоком работы 22-ой очередной сессии стал отчет главы города Пскова Бориса Елкина о деятельности за 2023 год. Свой отчет он начал с перечисления основных приоритетов работы администрации.

«Благополучие наших граждан и повышение качества их жизни, развитие социальной сферы и городской среды, открытость власти и вовлеченность горожан в общественно-культурную жизнь – основные приоритеты в работе главы города и администрации города Пскова», – сказал Борис Елкин.

Он также отметил, что бюджет Пскова получает стабильные поступления из казны области и федерального центра, что говорит о системной и эффективной работе администрации с областным и федеральным правительством.

В рамках своего отчета глава города затронул все основные сферы деятельности городской администрации, такие как образование, туризм, дороги и другие.

Депутаты имели возможность задать главе города все интересующие их вопросы. Особенное внимание уделили новому сухому фонтану в сквере 60-летия Октября. Так, по мнению депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному округу №12 Григория Стороненкова, люди стали использовать его «как место омовения, а вода там цикличная». «Это место, где могут распространяться разные болезни», - предупредил он и предложил заменять воду полностью, как минимум раз в неделю, на что глава города ответил, что вода уже периодически обновляется.

Свое мнение по поводу фонтана озвучил и депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №6 Евгений Васильев, на чьей территории находится фонтан.

«Большей радости на шестом округе я не помню, места такого сосредоточения не было никогда. Вода регулярно меняется и она, уверяю вас, не грязнее, чем в реке. Огромное спасибо за столь приятное украшение нашего города», – сказал Евгений Васильев.

С ним согласился и Денис Иванов дополнив, что с появлением фонтана у него стало «меньше беспокойств по поводу заинтересованности детей рекой». Депутаты предложили создать в Пскове еще один сухой фонтан.

«Посмотрим на его популярность через месяц. В части создания новых точек – это важный вопрос, и мы его проработаем. Основной момент – финансовый, бюджет города это не потянет. Мы видим, что второй фонтан надо делать. Будем прорабатывать. Не такой крупный, но второй фонтан надо делать», – сказал в заключение обсуждения вопроса глава города.

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Тему озеленения города и необходимости замены старых деревьев на более молодые и безопасные затронула депутат Татьяна Пасман. Она отметила, что многие деревья в городе, в том числе посаженные недавно, погибают.

«Подходит тот период, когда большинство деревьев начинает умирать. К сожалению, мы не всегда можем посадить деревья на том же месте, где их срубаем. Мы в каждом проекте стараемся посадить больше, чем спилили», – ответил ей Борис Елкин.

Также Татьяна Пасман затронула тему образования и нехватки педагогических кадров. По словам депутата, выпускники университетов, действительно, приходят работать в школы, но также быстро уходят из-за низких зарплат. «Это всероссийская проблема, связанная с кадрами. Строим новые школы, а кто в них будет учить?» – сказала она. Также в Пскове отсутствуют учебники по краеведению.

Активная работа с Псковским государственным университетом должна поспособствовать повышению количества педагогических кадров в городе, указал Борис Елкин. Глава города напомнил, что данную тему упоминали в послании президента в вопросе выравнивания заработных плат в соседних субъектах. Также этот вопрос поднимался на Днях Псковской области в Совете Федерации.

«Что касается учебников по истории Псковского края – этот вопрос прорабатывается», – уточнил он.

Организовать дорожную сеть для средств индивидуальной мобильности в Пскове, снизив тем самым нагрузку на дороги и улучшив экологическую ситуацию в городе, предложил депутат Денис Иванов.

«Который год мы говорим об организации безопасной дорожной сети для велосипедистов и самокатчиков. Это побудит жителей использовать велосипеды, самокаты, меньше использовать автомобили. Вложившись один раз в дорожную сеть, эффект мы получим значительный», – обратился к Борису Елкину депутат.

Проект на подобную сеть уже разработан, и его планируют реализовывать, начиная с мест, где нет необходимости реконструировать дорожную сеть. «Проект большой, большие суммы, его исполнение займет не один год», – ответил Борис Елкин.

Депутат Александр Баев в свою очередь затронул качество исполнения работ по благоустройству города, приведя в пример площадь Ленина, где «засыхают деревья и плитка осыпается».

«Сейчас назначен новый заместитель, первая задача которого – гарантийные обязательства по всем действующим контрактам. На этой неделе начинается череда совещаний с подрядчиками, которые отказываются выполнять свои обязательства. Работа ведется, количество гарантийных ремонтов увеличилось в разы, и часть гарантийного ремонта, который уже сделан, мне катастрофически не нравится», – отметил глава города.

Также глава города обсудил с депутатами вопрос запрета катания на лошадях в парках и скверах Пскова, благоустройство дворов и качество уборки ТКО в Пскове.

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После главы города с отчетом о деятельности городской контрольно-счетной палаты выступила ее председатель Ирина Стаканова.

 

«План работы контрольно-счетной палаты за 2023 год выполнен в полном объеме. Было произведено 72 контрольных мероприятия, в ходе которых было охвачено 74 объекта», – указала она.

Отчет утвердили единогласно.

Медаль Елене Голубевой, установка памятного знака «Дети войны» и мемориальной доски Николаю Колиберскому

Далее тайным голосованием депутаты приняли решение о награждении директора Городского культурного центра Елены Голубевой медалью «За заслуги перед Псковом». 

Кроме того, на сессии подняли вопросы об установке памятного знака «Дети войны» на Аллее Победы, расположенной на улице 128-й Стрелковой Дивизии.

Депутат Дмитрий Барабанов уточнил, с чем связано упоминание дат «1941-1945», так как детьми войны считаются люди, не достигшие возраста 18 лет к концу Великой Отечественной Войны. Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко пояснил, что в истории России было множество войн, и данные даты призваны конкретизировать, к каким именно историческим событиям относится памятный знак.

Депутаты также приняли решение об установки мемориальной доски заслуженному учителю школы РСФСР, учителю русской словесности Николаю Колиберскому. Ее установят на здании средней школы №1, в которой он учился с 1907 по 1916 годы.

Бюджет города Пскова и ТОСы

Вопрос об исполнении бюджета Пскова за первый квартал этого года также рассмотрели депутаты. Представители финансового управления администрации города сообщили, что в целом за этот период плановые назначения по доходам бюджета увеличились на 269 млн рублей.

При этом за первый квартал доходы бюджета были исполнены на 20,6% от запланированных годовых назначений и составили 1,6 млрд рублей. В общем объеме доходов городского бюджета налоговые и неналоговые доходы составили 30%, безвозмездные поступления - 70%.

В ходе сессии депутаты также установили границы территорий, на которых осуществляют свою деятельность пять территориально-общественных самоуправлений: «Улица Гоголя дом 8», «Рижский проспект 70, 70А, 74, 74А/ улица Юбилейная 40, 40А, 42», «Рижский 68», «Вперед, к светлому будущему!» и «Народная 22».

Кроме того, депутаты внесли изменения в ряд решений городской Думы, признали некоторые решения и нормативные правовые акты утратившими силу, дали согласие администрации города Пскова на внесение изменений в Устав муниципального предприятия «Парки и ярмарки города Пскова» и утвердили перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Пскова.

Кроме того, был рассмотрен протест прокурора на постановление Псковской городской Думы №495 от 31 октября 2005 года «О земельном налоге».

Несомненно, главным событием 22-ой очередной сессии Псковской городской Думы стал отчет главы города Пскова Бориса Елкина, который стал отличным примером коммуникации депутатов и городской власти, которые все также придерживаются единогласия и предпочитают проработку проблем в процессе заседания профильных комитетов.

Анастасия Мишуковская

Теги: #псковская городская дума
Источник: Псковская Лента Новостей
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