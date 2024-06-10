Общество

На площади Ленина отведено специальное место для фонтана — Борис Елкин

На площади Ленина в Пскове отведено специальное место для фонтана. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На площади Ленина есть специально отведенное место для фонтана. Не вместо памятника Ленину, как некоторые говорят, а есть рядом небольшая площадка, где даже частично коммуникации подведены», - рассказал Борис Елкин.

Ранее перенести памятник Ленину и установить на главной площади Пскова фонтан предложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Дискуссия по этой теме продолжается.

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