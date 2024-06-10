Общество

«Варварски» спиленную сирень у бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове восстановят

Спиленную сирень у бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове восстановят. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Благоустройство начали делать уже как неделю. "Устаканивается" вопрос малых архитектурных форм — это скамейки, урны и иные объекты, связанные с отдыхом. Вопросы вызвала сирень, которая была срублена, как многие говорят, варварски. Она будет восстановлена. Благоустройство сейчас заканчивается, отделочные работы все завершены, идет оснащение оборудованием», - сказал Борис Елкин.

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Гость студии добавил, что объект планируют сдать к 23 июля.

Напомним, в здание переедет историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва.