Общество

Молодые псковские приставы стали участниками ПМЭФ-2024

Молодые сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области посетили молодежный день Петербургского международного экономического форума. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП по Псковской области

«Участие в таком масштабном мероприятии открыло новые горизонты для молодых специалистов и позволило им познакомиться с актуальными темами развития экономики. Встречи с представителями бизнес-сообщества, учеными и государственными деятелями стали ценным опытом и помогли расширить кругозор участников», - отметили в управлении.

Молодые специалисты посетили лекции «От стажера до ключевого сотрудника: роль программ стажировок в российских компаниях и их эффективность» и «Государство для молодёжи: как реализовать себя на государственной службе и в GR».

«Очень рады были пообщаться с представителями органов государственной власти, получить ценные советы и обсудить проекты, в которых молодые госслужащие могут проявить себя. Участие молодежи в ПМЭФ способствует развитию профессиональных навыков и открывает новые возможности для реализации своего потенциала!» - добавили приставы.