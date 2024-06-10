Общество

Псковская область вошла в число лидеров СЗФО по раннему выявлению онкозаболеваний

Псковская область внедряет самые современные методы выявления онкозаболеваний, в том числе рака легкого, что позволило серьезно улучшить качество диагностики. Так, по результатам четырех месяцев текущего года регион вышел на второе место в СЗФО по выявлению онкозаболеваний на ранних стадиях. Исследования проводятся на специализированном оборудовании последнего поколения, аналоги которого работают в лечебных учреждениях федерального уровня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В первую очередь, это трепан-биопсия под контролем КТ, медиастиноскопия и эндоскопическая ультрасонография (ЭУС). Последнее является комбинированным обследованием, сочетающее в себе эндоскопическую и ультразвуковую методики.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Данный метод начинает активно развиваться и в Псковском онкодиспансере. Раньше — до появления эхоэндоскопа — взять биопсию с некоторых видов образований без „открытой“ операции было невозможно. Эндоскопическая ультрасонография позволяет установить стадию опухоли до операции, а врачу-хирургу — выбрать оптимальную тактику и значительно улучшить результаты лечения», — рассказал главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров.

Особо успешно псковские специалисты внедряют революционные методы диагностики рака легкого. В прошлом году в Псковском областном клиническом онкологическом диспансере организовано отделение торакальной онкологии, что позволило оказывать более качественную медицинскую помощь, обеспечить преемственности пациентов с новообразованиями грудной клетки и раком легких на всех этапах лечения и диагностики.

И уже в этом году впервые в стенах онкологического диспансера успешно проведена инновационная диагностическая процедура под названием трансторакальная пункция образования легкого под КТ-навигацией. «Внедрение трансторакальной пункции под КТ-навигацией в практику онкологического диспансера знаменует собой новый этап в борьбе с онкологическими заболеваниями легких, помогает повысить эффективность диагностики, точность лечения и улучшить прогноз для пациентов с раком легкого», — пояснил Александр Юров.

Основной вклад в развитие онкологической службы Псковской области внес федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» президентского нацпроекта «Здравоохранение». За время реализации нацпроекта Псковский областной онкодиспансер получил более 100 единиц современного оборудования на общую сумму более 467 млн рублей. Это позволило существенно изменить качество диагностики в отделениях эндоскопии, молекулярной генетики, гистологии, лучевой диагностики и радиотерапии, реанимации и оперблока.

В учреждении особое внимание уделяют медицинским кадрам — с 2020 года по настоящее время было принято 30 врачей.

Онкологическая служба Псковской области, по словам главного врача Псковского областного клинического онкологического диспансера Александра Юрова, постоянно обновляется и развивается. Так, в текущем году планируется запуск стереотаксической лучевой терапии (метод радиохирургии) и открытие центра амбулаторной онкологической помощи, как нового структурного отделения онкодиспансера.