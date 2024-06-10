Общество

Огромный триколор развернули в Пскове накануне Дня России

Депутаты, активисты и сторонники «Единой России», молодогвардейцы, представители профсоюзов, юнармейцы приняли участие в акции, приуроченной ко Дню России. Они развернули в Детском парке Пскова триколор и раздали прохожим ленточки в цвет флага. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в реготделении партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: региональное отделение партии «Единая Россия»

«Мы живем в большой стране, в которой порядка 180 народов и национальностей. Мы исповедуем разную религию, тем не менее у нас есть одно общее, что нас объединяет, – это наша страна, наш флаг, наш президент», – сказал депутат Псковской городской Думы от «Единой России» Денис Иванов и поздравил всех с наступающим праздником.

«Для каждого человека лента триколора – особый атрибут и я не исключение. Я испытываю необычайную гордость за наш народ, за свою страну и чувствую единение, которое наполняет всех здесь присутствующих», – отметил руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Владимир Алексеев.