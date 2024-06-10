Общество

Андрей Беляев: Гордитесь нашей страной, восхищайтесь ею

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев в своем Telegram-канале поздравил жителей города.

«Поздравляю с великим праздником — Днем России! Днем могучей страны, в который мы живем и трудимся на ее благо, любим, создаем семьи, воспитываем детей. Пусть здесь каждого из вас ждет только светлое будущее, счастье и процветание. Желаю, чтобы вы всегда были полны сил, энергии и желания исполнять свои мечты и достигать высот. Гордитесь нашей страной, восхищайтесь ею, и пусть у вас все будет хорошо!» - отметил он.