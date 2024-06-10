Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк»: Константин Болотин о парковках, благоустройстве и «потерянных» строениях 11-го округа

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии – депутат Псковской городской Думы Константин Болотин. Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним актуальные вопросы жизнедеятельности 11-го избирательного округа, интересы которого представляет в гордуме Константин Болотин.

Какие вопросы удается решить благодаря контрольным выездам в округ с участием представителей городской администрации и депутатов? Какими механизмами можно решить проблему нехватки парковочных мест в спальных районах? Какая судьба ждет «потерянное» строение на Рижском проспекте, 83? Насколько активны жители 11-го округа в плане создания ТОСов? Об этом и многом другом — в эфире.

Трансляция завершена.