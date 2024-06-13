Общество

Волонтёры в День России вручали псковичам ленточки и открытки

Волонтёры Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области 12 июня поздравили псковичей и гостей города с Днем России. Они вышли на улицы города и вручали взрослым и детям ленточки с российским триколором и открытки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области

Также волонтеры предлагали сделать памятное фото со специальном тематической фоторамкой.

«На улицах города было многолюдно. Волонтёры в куртках в цветах флага нашей страны добавили колорита, новых эмоций и впечатлений в этот праздник. Все желающие могли записать поздравления своим друзьям и близким, чтобы этот День России точно запомнился!» - добавили в центре.

Напомним, 12 июня, в День России, на реке Великой в Пскове прошел флешмоб с участием катеров, украшенных флагами России.