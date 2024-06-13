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Общество

Годовой отчёт псковского детского фонда получил золотой стандарт

13.06.2024 18:20|ПсковКомментариев: 0

В 2023 году Псковское областное отделение Российского детского фонда подавало заявку на участие в конкурсе годовых отчётов среди некоммерческих организаций «Точка отсчёта». Для участия в конкурсе принимали годовые отчёты за 2022 год. По результатам эксперты конкурса присвоили отчёту фонда наивысший стандарт – золотой, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении. 

«Точка отсчета» — всероссийский конкурс публичных годовых отчетов СО НКО, который проводит форум доноров. Главная цель конкурса — повышение доверия к некоммерческому сектору за счет развития и продвижения культуры прозрачности и отчетности НКО, а также использования инструментов отчетности для построения коммуникаций с заинтересованными сторонами.

Эксперты конкурса рассматривают и оценивают каждый годовой отчёт по ряду критериев. Одни из них: наличие информации о руководителе и команде организации, раскрытие целей и ценностей организации, отображение сведений о деятельности и итогах работы организации за отчетный период (описание услуг и/или проектов, целевой группы, источники финансирования, качественные и количественные результаты).

Всего в конкурсе предусмотрено четыре стандарта: базовый, бронзовый, серебряный и золотой. В конкурсе «Точка отсчета-2023» по результатам оценки годовых отчетов НКО за 2022 год приняло участие 312 организаций. Из них 125 отчетов экспертное жюри отнесло к золотому стандарту, 81 — к серебряному, 69 — к бронзовому и 37 — к базовому.

Отчёт детского фонда получил золотой стандарт наравне с такими крупными благотворительными организациями как благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, БФ «Арифметика добра», БФ «Константина Хабенского», благотворительный фонд помощи бездомным животным РЭЙ, БФ «Спина бифида», БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

«Мы считаем, что отчётность – важный этап в нашей работе. Поэтому всегда публикуем подробные отчёты на своём сайте и в социальных сетях, отчитываемся перед благотворителями за ту помощь, которую они передали для наших подопечных. Мы за прозрачность работы!» — отметила координатор программ ПОО РДФ Кристина Елецкая.

Также отчёт детского фонда за 2022 год участвовал в рейтинге годовых отчётов среди НКО от рейтингового агентства RAEX («РАЭКС-аналитика»). Эксперты присвоили отчёту 4 звезды из 5-ти возможных, что приравнивается к очень высокому качеству годового отчёта.

Теги: #Детский фонд
Источник: Псковская Лента Новостей
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