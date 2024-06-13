Общество

Более 900 фильмов покажут в Псковской области в рамках Международного фестиваля правильного кино

Второй этап III Международного фестиваля правильного кино пройдет в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Музей Победы запустил второй этап III Международного фестиваля правильного кино. Старт приурочен к празднованию Дня России. Площадками стали музеи-участники Международного проекта «Территория Победы» и Ассоциации исторических и военно-исторических музеев. Среди них – Краеведческий музей города Великие Луки Псковской области.

«Кинофестиваль проводится в целях усиления культурно-просветительской и информационной функции кинематографа, патриотического воспитания, а также для более широкого ознакомления зрителей с достижениями российского кино», – отметили в Музее Победы.

Первый показ в Псковской области состоится 21 июня в Краеведческом музее города Великие Луки. В 12:00 зрителей приглашают на показ документального фильма «Вначале было дело, или История русской промышленности. Водный путь». Жители Псковской области также увидят ленты «Вначале было дело, или История русской промышленности. Война и мир Петра Шувалова», «Анкета Российской империи» и другие.

Показы второго этапа III Международного фестиваля правильного кино продолжатся до 1 августа 2024 года. Картины фестиваля увидят посетители около 200 учреждений культуры из 61 региона России. Всего с июня по август пройдет свыше 900 показов.

Фестиваль проходит в три этапа – в мае, июне и сентябре 2024 года.