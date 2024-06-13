Общество

Восемь центнеров сливочного масла не пропустили через границу РФ в Псковской области

8 центнеров сливочного масла не пропустили через границу России в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-белорусской границе инспекторы Россельхознадзора запретили ввоз 800 кг сливочного масла, перемещаемого из Республики Беларусь в Смоленск.

В ходе ветеринарного контроля установили отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на партию продукции, подтверждающих безопасность и происхождение товара. Также установлено нарушение ветеринарно-санитарных правил транспортировки готовой молочной продукции, требующей соблюдения температурного режима при транспортировке и хранении. Транспортное средство не было оснащено холодильным оборудованием.

Перемещение 800 кг сливочного масла по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза, товар вернули в Республику Беларусь.