Общество

Сотрудник псковской колонии в День донора в 56-й раз сдал кровь

Представители исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области, расположенной в селе Середка Псковского района, побывали на Псковской областной станции переливания крови, чтобы сдать кровь во Всемирный день донора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Мероприятие состоялось по инициативе сотрудников, имеющих заслуженные звания «Почетного донора России»: начальника отдела специального учета Татьяны Моисеевой, для которой сегодняшняя донация стала 46-ой, и начальника отряда Николая Ковалева, на счету которого – 56 полноценных кроводач.

Перед процедурой доноры прошли подробное анкетирование о состоянии здоровья, после чего их осмотрели врачи и провели лабораторные исследования на группу крови и уровень гемоглобина.

«Участие в мероприятиях по сдаче крови – это не просто личный вклад человека в благотворительность, это еще и посыл для окружающих быть милосердными и неравнодушными, доказательство того, что волонтерство формирует основу любого гражданского общества», - отметил инспектор отдела безопасности ИК-4 Всеволод Артимович.