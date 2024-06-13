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Общество

Выплату врачам за трудоустройство в санаторий «Хилово» увеличили до 1,5 млн рублей

14.06.2024 17:23|ПсковКомментариев: 0

Выплата в профсоюзном санатории «Хилово» для врачей из списка вакантных должностей при устройстве на работу увеличена до 1,5 миллиона рублей. Такое решение приняли на этой неделе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов. 

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Согласно условиям договора, врач в возрасте не старше 50 лет должен будет проработать в санатории не менее 5 лет, при этом специалистам, кроме выплаты, предложат служебное жилье на основе договора найма жилого помещения.

«Программа "Доктор для санатория" уже зарекомендовала себя как действенный инструмент привлечения квалифицированных кадров в санаторий. Сегодня мы нашли возможность и увеличили бонус для врачей, которые придут работать в "Хилово"», — прокомментировала программу директор санатория «Хилово» Татьяна Бергер.

«Вопрос с квалифицированными кадрами в наших профсоюзных здравницах мы решаем с помощью бонусов и специальных программ. И медработники - не исключение. Сегодняшнее улучшение программы поощрения трудоустроившихся в "Хилово" - одно из таких улучшений», — прокомментировал изменения в программе председатель профсоюзного объединения Псковской области Игорь Иванов.

По вопросам трудоустройства можно обращаться в отдел кадров санатория «Хилово» по телефону: (81134) 62-135. 

Теги: #Хилово #санаторий
Источник: Псковская Лента Новостей
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