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Общество

Псковские курсанты прошли антинаркотический квест

14.06.2024 22:00|ПсковКомментариев: 0

Комплексное занятие в Псковском филиале Университета ФСИН России провели сотрудники УКОН УМВД России по Псковской области в рамках месячника антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства. 

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Курсантам первого и второго курсов рассказали о складывающейся в регионе наркоситуации, напомнили о недопустимости потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также о пагубном влиянии наркотиков на организм человека. Отдельно полицейские остановились на вопросах уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения в сфере наркобизнеса.

Затем первокурсники направились на прохождение антинаркотического квеста, где получали знания самостоятельно путем анализа тех или иных ситуаций. Они посетили пять локаций. Среди них - бюро судмедэкспертизы, где курсанты узнали о последствиях употребления наркотиков посредством ознакомления с личными делами – историями гибели людей, употреблявших наркозелье.

На локации «Детектор лжи» нельзя было не задуматься над теми поступками, которые могут привести к серьезной юридической ответственности. А на площадке «Формула правды» молодым людям предстояло собрать пазл, содержащий сведения об употреблении наркотиков и отличить, где истина, а где ложь. Для того, чтобы открыть эту «загадочную шкатулку», курсанты разгадывали загадки и подбирали тайный код.

По окончании подопечные смогли увидеть «обратную сторону медали» - позитивную альтернативу пагубным привычкам. На станции «Здоровье – это модно!» девушки и юноши в рамках эстафеты подобрали к фотографиям известных личностей изображения тех видов спорта, в которых они отличились.

Отметим, что прошедшее мероприятие вызвало большой интерес и множество положительных отзывов у самих участников квеста.

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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