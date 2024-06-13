Общество

Около 240 головных уборов покажут в Псковском музее

Новая выставка «Русский стиль: собрание русской старины Н. Л. Шабельской» откроется в Псковском музее-заповеднике ровно через неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: Российский этнографический музей

Выставочный проект познакомит псковичей и гостей города с широким кругом артефактов традиционной материальной культуры русского народа.

Наталья Шабельская – крупный коллекционер русских народных костюмов, основала в Москве частный «Музей старины». В музее, расположенном в собственном доме владелицы, насчитывалось около четырех тысяч экспонатов. Среди них уникальная коллекция русских народных костюмов из губерний Европейской России.

Значительная часть собрания «Музея старины» (около 2250 предметов) сейчас хранится в Российском этнографическом музее. Особую гордость коллекции составляют предметы народной одежды и около 240 ценнейших головных уборов.

Значение собрания Н. Л. Шабельской для русской культуры и науки невозможно переоценить. Некоторые редкие предметы народного быта сейчас известны только благодаря ему.

Уже совсем скоро уникальные экспонаты можно будет увидеть в Псковском музее-заповеднике.