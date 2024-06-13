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Общество

Рекорд России по варке щавелевого супа хотят поставить в пустошкинской деревне Щукино  

14.06.2024 19:37|ПсковКомментариев: 0

Фестиваль русской культуры «Деревня» проходит в деревне Щукино Пустошкинского района 14 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

На главной сцене фестиваля друг друга сменяют артисты, также для гостей подготовлена зоны торговли с фермерскими продуктами от местных производителей, лектория, мастер-классов и других развлечений. 

На зданиях можно увидеть картины от художников со всей России. Также гости могут полетать на воздушном шаре. 

Рекорд России по варке щавелевого супа на площадке фестиваля планируют фиксировать завтра, 15 июня, около 19.00.

Теги: #пустошкинский район #фестиваль
Источник: Псковская Лента Новостей
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