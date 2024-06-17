Общество

«Парки и ярмарки города Пскова» реорганизовали в «Городской парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина»

Муниципальное предприятие города Пскова «Парки и ярмарки города Пскова» реорганизовали в муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина». Соответствующие изменения депутаты Псковской городской Думы согласовали на очередной 23-й сессии 18 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вопрос о даче согласия администрации Пскова на реорганизацию муниципального предприятия внесли в повестку дня дополнительно, ранее вопрос обсудили члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления гордумы.

«Мы проводит реорганизацию, чтобы потом не расформировывать?» - поинтересовался депутат Александр Баев.

«Да, теперь у нас муниципальное автономное учреждение», - ответил глава Пскова Борис Елкин.

Принятие решения о реорганизации предприятия не потребует изменений и дополнений правовых актов и дополнительных материальных затрат из бюджета города.

Депутаты поддержали реорганизацию единогласно.