«Парки и ярмарки города Пскова» реорганизовали в «Городской парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина»

Муниципальное предприятие города Пскова «Парки и ярмарки города Пскова» реорганизовали в муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина». Соответствующие изменения депутаты Псковской городской Думы согласовали на очередной 23-й сессии 18 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Вопрос о даче согласия администрации Пскова на реорганизацию муниципального предприятия внесли в повестку дня дополнительно, ранее вопрос обсудили члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления гордумы.
«Мы проводит реорганизацию, чтобы потом не расформировывать?» - поинтересовался депутат Александр Баев.
«Да, теперь у нас муниципальное автономное учреждение», - ответил глава Пскова Борис Елкин.
Принятие решения о реорганизации предприятия не потребует изменений и дополнений правовых актов и дополнительных материальных затрат из бюджета города.
Депутаты поддержали реорганизацию единогласно.