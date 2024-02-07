Общество

Псковским врачам хотят выплачивать по 5 тысяч рублей, если они отговорят пациентку от аборта

Единовременную денежную выплату в размере 5000 рублей планируют выдавать врачам, которые отговорят женщин от аборта в Псковской области. Такая мера предусмотрена в проекте региональной программы по профилактике искусственного прерывания беременности, повышению рождаемости и сохранению репродуктивного здоровья женщин.

«Врач, который поможет женщине в ситуации репродуктивного выбора принять правильное решение в пользу сохранения беременности и который будет продолжать вести эту беременность, получит единовременную денежную выплату в размере 5000 рублей», - сказала главврач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук на совещании с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Видео опубликовано в Telegram-канале главы региона.

Нормативно-правовой акт еще не утвержден, проходит согласование.