Общество

Прощание с природоохранным прокурором Павлом Михайловым пройдет в Пскове 19 июня

Прощание с прокурором Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры Павлом Михайловым состоится 19 июня в 11.00 в Свято-Троицком кафедральном Соборе города Пскова. Похороны пройдут на кладбище «Белый Мох» под Псковом. Об этом сообщили в администрации Пушкиногорского района.

«Администрация Пушкиногорского района выражает искренние соболезнования родным и близким Михайлова Павла Николаевича в связи с его скоропостижным уходом из жизни. В памяти пушкиногорцев Павел Николаевич навсегда останется как добрый, светлый человек, хороший семьянин и большой профессионал.

Светлая память!» - добавили в администрации.

Павел Михайлов ушел из жизни в возрасте 40 лет. Он родился 29 января 1984 года в поселке Пушкинские Горы. Окончил Пушкиногорскую среднюю общеобразовательную школу имени А. С. Пушкина в 2001 году. Профессиональное образование получил в Псковском филиале Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. Службу в органах прокуратуры Псковской области начал в 2006 году. С 2018 по 2023 год - прокурор Пушкиногорского района. В мае 2023 года назначен на должность прокурора Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры.