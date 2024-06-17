Общество

Руководителем управления по молодежной политике ПсковГУ назначен Василий Демидов

Руководителем управления по молодежной политике ПсковГУ стал глава Федерации фиджитал-спорта Псковской области Василий Демидов, сообщает Telegram-канал вуза.

Фото: Telegram-канал ПсковГУ

В 2011 году Василий Демидов закончил Псковский колледж строительства и экономики, в 2016 году - Псковский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Победитель всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» Псковской области, регионального гранта правительства Псковской области (2022 год). Победитель конкурсов фонда президентских грантов, фонда Потанина, «Движения первых», правительства Псковской области.

Работал в администрации Пскова, был директором спортивно-развлекательного парка «Простория» и руководителем регионального отделения «Молодой гвардии Единой России», председатель федерации фиджитал-спорта Псковской области, принимал активное участие в муниципальных, региональных, федеральных мероприятиях, флагманских и грантовых проектах. Отличник комплекса «Готов к труду и обороне».