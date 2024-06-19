Общество

Профильную смену торжественно закрыли в детском лагере «Стремительный»

Торжественное закрытие профильной смены «ЮИД - равнение на безопасность!» прошло в детском оздоровительном лагере «Стремительный». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В мероприятии приняли участие представители управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, комитета по образованию Псковской области и регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов».

По итогам смены победителем стал 4 отряд. Также определены победители и призеры в каждом из конкурсов, в которых соревновались отряды. Все участники смены получили грамоты и памятные подарки.

«При этом стоит заметить, что проигравших здесь не было - каждый из ребят приобрел новые знания, новые навыки и новых друзей», - рассказали в ведомстве.