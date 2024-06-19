Общество

Резервный период сдачи ЕГЭ проходит в Псковской области

Резервный период сдачи ЕГЭ по биологии, истории и иностранным языкам проходит в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.

18 июня экзамены проходили для выпускников прошлых лет, пожелавших улучшить свой предыдущий результат или вновь сдать экзамен, а также для выпускников текущего года, у которых совпали дни экзаменов по выбору, или они не смогли участвовать в основной день.

Историю сдавало 53 человека, химию – 23, английский язык устно – 35, один выпускник прошлых лет сдавал китайский язык устно. Для проведения экзаменов было организовано 11 пунктов проведения. В организации и проведении экзаменов принимают участие около 400 педагогов. За ходом экзамена наблюдают 9 общественных наблюдателей, в том числе 3 федеральных.

Резервные дни начались 13 июня и продолжатся до 21 июня. Свои результаты ребята узнают не позднее 1 июля.