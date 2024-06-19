Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк»: Общественная палата Псковской области 6.0 — перезапуск?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии – председатель Общественной палаты Псковской области, член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа, доктор исторических наук Александр Седунов.
Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним начало работы шестого созыва Общественной палаты Псковской области.
Телефон прямого эфира: 56-73-72.