Общество

Главное качество Общественной палаты Псковской области назвал ее председатель

Главное качество Общественной палаты Псковской области — представительство наиболее крупных и общественных организаций, которые действуют в регионе. Об этом в программе «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил председатель палаты, член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа, доктор исторических наук Александр Седунов.

«Главное качество Общественной палаты Псковской области в том, что все люди, которые были предложены губернатором, Псковским областным Собранием, которые были выбраны членами Общественной палаты, - представляет собой одних из самых значимых и больших общественных организаций на территории Псковской области. Будь то Совет муниципальных образований, который так или иначе связан с различными муниципалитетами, вопросами и сюжетами, которые в разных районах развиваются по-разному. Будь то поисковое движение или "Движение первых", это огромный пласт, будь то Российское военно-историческое общество или Российское историческое общество», - сказал Александр Седунов.

По мнению председателя шестого состава палата, в работе Общественной палаты Псковской области важен профессиональный экспертный подход.

«Важно, чтобы мы могли найти точки соприкосновения, выработать или предложить некое решение для тех, при принимает закон — депутатов, или органов исполнительной власти, или обсудить вопросы, которые стоят перед конкретными общественными организациями и конкретными людьми», - добавил гость студии.

Смотрите также Александр Седунов возглавил шестой состав Общественной палаты Псковской области

Напомним, членами Общественной палаты Псковской области шестого состава избран 21 человек: