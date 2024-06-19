Общество

До +22 градусов и ливни ожидаются в Псковской области 20 июня

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 20 июня. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью пройдут кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах ливни, по северу области без существенных осадков. Днем - местами кратковременные дожди.

Прогнозируется ветер западных и северо-западных направлений со скоростью 8-13 метров в секунду, при грозе местами возможны порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +10 до +15 градусов, днем воздух прогреется от +17 до +22 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

Напомним, филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности из-за гроз, ливней и штормового ветра.