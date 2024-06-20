Общество

Может ли работодатель в одностороннем порядке менять график, ответили в СОЦПРОФ

У работодателя есть право в одностороннем порядке менять график работы, но с некоторыми оговорками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении профсоюзов России СОЦПРОФ.

Работодатель может в одностороннем порядке менять график работы лишь в случаях, указанных в статье 74 Трудового кодекса Российской Федерации. Для этого необходимо, чтобы сначала изменились организационные или технологические условия труда. Соответственно, это могут быть изменения в технологическом процессе или организационной структуре компании. Однако в таком случае режим рабочего времени работников в трудовом договоре должен быть указан ссылкой на коллективный договор или правила внутреннего трудового распорядка.

Но и в этом случае необходимо соблюсти процедуру: уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ о предстоящих изменениях. А также необходимо предложить работнику другую работу, если он не согласен на новый график. Если работник отказывается и от нового графика, и от другой работы, его можно уволить, однако лишь на основании письменного отказа от продолжения работы или акта, который фиксирует отказ работника подписать необходимые документы.