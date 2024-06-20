Общество

Продукцию из 14 стран мира пытались незаконно ввезти в Россию через госграницу в Псковской области

Незаконный ввоз более 1,5 тонн продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок, перевозимых в ручной клади через границу России, запретили в Псковской области за 5 месяцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В пунктах пропуска через государственную границу РФ в Псковской области пресекли незаконный ввоз в ручной клади и багаже физических лиц 474 партий животноводческой продукции, кормов для непродуктивных животных и охотничьих трофеев, происхождением из 14 стран мира.

Через границу пытались ввезти 439 партий мясной, молочной, рыбной продукции, прочей готовой продукции, мёда и продуктов пчеловодства в количестве более 1,5 тонн. Также 19 партий кормов для непродуктивных животных в количестве более 222 килограммов и 15 партий пищевых куриных яиц в количестве 757 штук.

Больше всего нарушений было зафиксировано при ввозе в ручной клади и багаже физических лиц животноводческой продукции из Молдовы и стран Прибалтики. К основным причинам выявленных нарушений относятся отсутствие маркировки на товаре, превышение допустимой нормы ввоза товара (до 5 кг на одно физическое лицо), отсутствие ветеринарных сопроводительных документов.

Вся продукция была возвращена на сопредельную территорию.