Общество

Подать заявление на поступление в вуз можно на Госуслугах

Стартовала приёмная кампания в вузы. Абитуриенты уже подали почти 16 тысяч заявлений на Госуслугах. Это в 3 раза больше, чем за тот же период в прошлом году. В колледжи за это же время подали почти 4,5 тысячи заявлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Минцифры.

Изображение: Минцифры

Первые абитуриенты

Сервисом «Поступление в вуз онлайн» первым воспользовался выпускник 2022 года из Москвы. Он подал заявление в Российский университет транспорта в 00:05 мск. Заявление в колледж раньше всех подала девятиклассница из Пензенской области. Она планирует поступить в Пензенский социально-педагогический колледж на специальность «Туризм и гостеприимство».

Поступить за минуту

Поступление с Госуслугами — это быстро и просто. В прошлом году был установлен рекорд — заявление в вуз было подано за 1 минуту 3 секунды.

Приём заявлений на бюджет в вузах продлится до 25 июля, в колледжах — до 10 августа на творческие специальности и до 15 августа — на все остальные. Колледжи, в которых останутся места, могут продлить приём до 25 ноября. Даты приёмной кампании на платные отделения могут отличаться.