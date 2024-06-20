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Общество

Онлайн-брифинг о положении дел в сфере детской медицины в Псковской области. ВИДЕО

20.06.2024 18:10|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись онлайн-брифинга о положении дел в сфере детской медицины в Псковской области, который прошел в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Что представляет собой Псковская Детская областная больница сегодня? Есть ли потребность в открытии новых корпусов? Сколько детей было госпитализировано в больницу с начала текущего года? Как коллективу детской больницы удается сделать так, чтобы маленьким пациентам было в больнице не просто не страшно, а еще уютно и интересно? Налажены ли у Псковской детской больницы связи с федеральными детскими центрами? Каковы дальнейшие планы по развитию больницы?

Об этом и многом другом рассказал и. о. главного врача Псковской Детской областной клинической больницы, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев.

Теги: #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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