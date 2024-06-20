Около тысячи детей попадают в псковскую детскую больницу ежемесячно

Около тысячи детей попадают в Псковскую детскую областную больницу ежемесячно. Об этом и. о. главного врача, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев сообщил в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 20 июня.
При этом количество травм детей увеличилось, Евгений Васильев связал это с повышением популярности средств индивидуальной мобильности и гаджетами.
«Кости у детей стали не такими крепкими, как хотелось бы. Гаджеты очень сильно портят жизнь и здоровье человеку. Это не просто удобство, это изменение всей биомеханики, это серьезные изменения в шейном отделе позвоночника и мы видим, когда оперируем ребенка, что кости мягкие», – добавил он.