Общество

Около тысячи детей попадают в псковскую детскую больницу ежемесячно

Около тысячи детей попадают в Псковскую детскую областную больницу ежемесячно. Об этом и. о. главного врача, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев сообщил в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 20 июня.

«Около тысячи человек госпитализируем в месяц, это около трети от общего количества обращений. При этом семи-восьми человекам в сутки делаются экстренные оперативные вмешательства. Обращений по поводу хирургического профиля – не такой большой процент. В основном, это пациенты травматологического профиля. Думаю, связано с закрытием городского травмпункта и выделением детского травмпункта как отдельного подразделения. Для людей это стало удобнее, они стали обращаться в единое место, а для сотрудников сложнее», – рассказал Евгений Васильев.

При этом количество травм детей увеличилось, Евгений Васильев связал это с повышением популярности средств индивидуальной мобильности и гаджетами.

«Кости у детей стали не такими крепкими, как хотелось бы. Гаджеты очень сильно портят жизнь и здоровье человеку. Это не просто удобство, это изменение всей биомеханики, это серьезные изменения в шейном отделе позвоночника и мы видим, когда оперируем ребенка, что кости мягкие», – добавил он.