Общество

Николай Козловский: Администрация Великих Лук в 2023 году работала слаженно и энергично

Администрация Великих Лук в 2023 году работала слаженно и энергично, заявил глава города Николай Козловский, комментируя отчет главы городской администрации Андрея Беляева о деятельности на сессии Великолукской городской Думы.

Фото: Великолукская городская Дума

«Хочу отметить, что в 2023 году администрация города под руководством главы администрации работала более слажено, энергично и профессионально. Можно отметить все сферы. В образовании большая проделана работа. Большие планы в сфере культуры и спорта. Идут позитивные изменения в жилищно-коммунальном хозяйстве, и они происходят с участием главы администрации города. Хочу пожелать, чтобы темпы, которые набраны, наращивались, в том числе и в работе с аравительством Псковской области», - сказал Николай Козловский.

Его единогласно поддержали все коллеги по городской Думе. Отчет главы администрации депутаты приняли единогласно.

