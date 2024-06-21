Общество

Испытания на право ношения зеленого берета проходят псковские приставы

Первый предварительный этап квалификационных испытаний на право ношения зеленого берета состоялся в УФССП России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УФССП России по Псковской области

Право ношения зеленого берета получают судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов, которые успешно пройдут финальный этап конкурса. «Зеленый берет является особым знаком силы, выносливости и мужества», - пояснили в управлении.

Для участия в предварительном этапе было заявлено семь сотрудников из структурных подразделений УФССП России по Псковской области.

«Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и проявили себя как настоящие профессионалы. Участники испытаний прошли несколько этапов подготовки, включающих теоретическую и практическую части. Судебным приставам предстояло выполнить нормативы по физической и огневой подготовке», - рассказали приставы.

В результате испытаний выбрали трех лучших сотрудников, которые пройдут на следующий этап конкурса.

«Уверены, что они достойно представят наше ведомство и продолжат борьбу за право ношения зеленого берета», - заключили в УФССП.