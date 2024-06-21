Общество

Около 180 мероприятий проведут в Псковской области в День памяти и скорби

В каждом муниципальном образовании Псковской области пройдут мероприятия, приуроченные к Дню памяти и скорби. Всего в регионе будет около 180 самых разных мероприятий. Ключевые из них пройдут в Пскове и Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного правительства.

Одна из главных традиций Дня памяти и скорби — траурные церемонии возложения цветов и венков к памятникам героев Великой Отечественной войны, которые пройдут в муниципалитетах. Жители региона почтят память павших за свободу Родины.

Сразу в нескольких муниципалитетах пройдут траурные церемонии перезахоронения останков воинов Советской Армии, которые были подняты в рамках поисковых экспедиций. На воинском мемориале «Ступинская высота» будут захоронены останки воинов, погибших на территории Великолукского района в годы Великой Отечественной войны.

В Пскове, Великих Луках и ряде районных центров создадут «Огненные картины войны» из зажженных свечей. Например, в городе на Ловати на площади Матросова будет выложена картина, посвященная Герою Советского Союза. В акции примут участие молодежь города, команды окружного этапа Всероссийской военно-патриотический игры «Зарница 2.0», представители общественных организации и руководители города.

Кроме того, регион присоединится к Всероссийской акции «Cвеча памяти». Жители региона также смогут стать участниками онлайн-акций «Я помню, я горжусь!», «По дорогам истории», «Стихи о той войне».

К памятной дате приурочен и ряд патриотических лекций, выставок и уроков мужества. На площадке областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова пройдет онлайн-квиз «22 июня». А в Великих Луках в фойе центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского состоится литературно-музыкальная композиция «Во имя павших и живых».

День памяти и скорби — одна из наиболее трагических дат в истории страны. В России она отмечается ежегодно 22 июня. Именно в этот день в 1941 году нацистская Германия напала на СССР, положив начало кровопролитной Великой Отечественной войне.