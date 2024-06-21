Общество

Число выданных карантинных сертификатов в Псковской области выросло почти в пять раз

С начала 2024 года сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора на территории Псковской области выдали в 4,7 раза больше карантинных сертификатов, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

С начала года посредством ФГИС «Аргус-Фито» на территории Псковской области выдано 126 карантинных сертификатов на вывоз партий семенного и продовольственного картофеля общим весом 2,7 тысячи тонн из карантинной фитосанитарной зоны, установленной по карантинному объекту – золотистой картофельной нематоде, в 19 регионов страны: Санкт-Петербург, Нижегородскую, Тульскую, Орловскую и Тверскую и другие области.

Стоит отметить, что за аналогичный период 2023 года выдано 27 карантинных сертификатов на партии семенного картофеля весом 480,5 тонны. Государственные инспекторы ведомства все партии подкарантинной продукциидосмотрели, отобранные образцы направили на фитосанитарную экспертизу, после получения заключения о карантинном фитосанитарном состоянии, по заявлению собственника продукции, на них оформили карантинные сертификаты.

В ведомстве добавили, что в Псковской области установлены карантинные фитосанитарные зоны по золотистой картофельной нематоде в 19 населенных пунктах на общей площади 95,42 га, на территории восьми районов: Куньинском, Порховском, Псковском, Пушкиногорском, Себежском районах, Стругокрасненском. Локнянском, Пыталовском округах.