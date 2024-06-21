Общество

Режиссера Романа Качанова* признали иноагентом

Минюст обновил список иноагентов, добавив в него еще шесть человек.

Иноагентами признаны кинорежиссер Роман Качанов*, активист Сергей Антонов*, юрист Алексей Прянишников*, петербургские депутаты Владимир Волохонский* и Никита Кириллов*, а также французский исследователь Лоран Клод Жан-Луи Винатье*.

По данным ведомства, режиссер фильмов «ДМБ» и «Даун Хаус» – Качанов* – выступал против специальной военной операции, отождествлял РФ с террористической организацией. В вину ему вменяется также распространение недостоверных сведений,

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России