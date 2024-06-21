Общество

«Огненные картины войны» зажгли в Псковской области

Международная акция «Единой России» «Огненные картины войны» прошла в Пскове на площади Героев-десантников 21 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Акция собрала много разных общественных организаций, в частности участие в ней приняли представители фонда «Защитники Отечества», Росреестра, «Газпрома», движений «Волонтеры Победы», «Офицеры России», молодогвардейцы, юнармейцы, депутаты.

Также акция «Огненные картины войны» сегодня прошла на площади Александра Матросова в городе Великие Луки.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram

В Великих Луках к акции присоединились и участники окружного этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем Telegram-канале. «Этот день останется наполненным скорбью и болью для миллиардов людей – нескольких десятков поколений жителей нашей страны. 83 года назад 22 июня началась страшная война, точка отсчета битвы нашего народа с огромной армией фашистов. Наш общий долг – чтить историю великой России, помнить, какой ценой досталась Победа нашим предкам-Победителям, свято хранить память о своих Героях. Низкий поклон и вечная память всем, кто сражался за свободу, кто ковал Победу в тылу!» - отметил Александр Козловский.

Напомним, завтра отмечается День памяти и скорби — памятная дата, установлена 22 июня в России, на Украине и в Белоруссии в годовщину начала Великой Отечественной войны.