Общество

Исследования на добровольцах вакцины от рака начнут в России в 2025 году

Клинические исследования вакцины от рака с участием пациентов с онкологическими заболеваниями планируют начать к середине 2025 года, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Думаю, что к середине следующего года мы начнём клинические исследования вакцины с участием пациентов с онкологическими заболеваниями», - сказал Гинцбург.

Он отметил, что сейчас вакцину проверяют в рамках доклинических исследований на мышках, отрабатывается технология, чтобы не просто в 2-3 раза продлить жизнь животным с меланомой, а создать такие препараты, которые бы позволяли гарантированно уничтожать как опухоль, так и метастазы, пишет РИА Новости.

По словам Гинцбурга, если удастся отработать эту технологию, то вакцина будет помогать пациентам при немелкоклеточном раке легкого, раке поджелудочной железы, определенных видах рака почек, меланомах. Причем при данных заболеваниях метастазы появляются уже на ранних стадиях, поэтому данная вакцина будет очень актуальна для этих больных, пояснил специалист.