Общество

Михаил Ведерников и Александр Котов возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

Михаил Ведерников и Александр Котов возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата 22 июня в День памяти и скорби к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Жители региона почили память павших за свободу Родины, в мероприятии также принял участие глава города Пскова Борис Елкин.

День памяти и скорби отмечают 22 июня. Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.

В каждом муниципальном образовании Псковской области пройдут мероприятия, приуроченные к Дню памяти и скорби. Всего в регионе будет около 180 самых разных мероприятий.