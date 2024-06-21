Общество

Борис Елкин: В День памяти и скорби мы вспоминаем героев Великой Отечественной войны

В День памяти и скорби мы вспоминаем героев Великой Отечественной войны, сказал глава города Пскова Борис Елкин в День памяти и скорби.

«В День памяти и скорби мы вспоминаем героев Великой Отечественной войны - миллионы наших соотечественников, которые отдали свои жизни, защищая родную землю», – сказал Борис Елкин.

Он отметил, что история напоминает нам о том, что мир хрупок и бесценен.

«Поэтому важно сохранять и уважать наше прошлое, рассказывать об этом нашим детям, чтобы создать лучшее будущее для всех нас!» – заключил глава города.