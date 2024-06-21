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Борис Елкин поздравил православных с праздником Святой Троицы

Глава города Пскова Борис Елкин присоединился к поздравлению православных христиан с праздником Святой Троицы. Он поздравил всех верующих в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Поздравляю всех православных псковичей с праздником Святой Троицы! Пусть любовь, мир и благодать наполнят вашу жизнь, принося радость, свет и добро, а Святая Троица охраняет и благословляет вас на всех путях!» - сказал глава города.

Напомним, один из главных христианских праздников — День Святой Троицы — отмечается на 50-й день после Пасхи. В этом году он выпадает на 23 июня.

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В этот праздник в церквях сразу после Божественной литургии, совершается вечерня в воспоминание сошествия на святых апостолов Духа Утешителя. Во время этого богослужения читаются коленопреклоненные молитвы, о ниспослании и нам Духа Святого, Духа премудрости, Духа разума и страха Божия (молитва коленопреклоненная после сугубой ектении).

Православные христиане в этот день украшают дома и храмы зелеными веточками березы, цветами.