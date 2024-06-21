Борис Елкин поздравил православных с праздником Святой Троицы

Глава города Пскова Борис Елкин присоединился к поздравлению православных христиан с праздником Святой Троицы. Он поздравил всех верующих в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина
«Поздравляю всех православных псковичей с праздником Святой Троицы! Пусть любовь, мир и благодать наполнят вашу жизнь, принося радость, свет и добро, а Святая Троица охраняет и благословляет вас на всех путях!» - сказал глава города.
Напомним, один из главных христианских праздников — День Святой Троицы — отмечается на 50-й день после Пасхи. В этом году он выпадает на 23 июня.
Православные христиане в этот день украшают дома и храмы зелеными веточками березы, цветами.