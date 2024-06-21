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Общество

Профильная смена для психолого-педагогических классов Псковской области завершилась в центре «Вега»

23.06.2024 14:40|ПсковКомментариев: 0

Встречи с профессионалами, мастер-классы, практикумы и тренинги – в центре «Вега» завершилась профильная смена для психолого-педагогических классов Псковской области.

С 17 по 23 июня ученики психолого-педагогических классов из Пскова, Великих Лук, Опочецкого, Пустошкинского, Островского и Невельского районов знакомились с будущей профессией на профильной смене «Школа педагогического успеха» в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей «Вега». Ведущие преподаватели Псковского областного института повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО) и центра «Вега», победители конкурсов профессионального мастерства и лекторы Российского общества «Знание» провели для школьников мастер-классы, тренинги, практикумы и интенсивы. Подробности Псковской Ленте Новостей рассказали в ПОИПКРО.

Фотографии предоставлены ПОИПКРО

Организатором смены выступил Комитет по образованию Псковской области. 

«Я надеюсь, что в рамках смены мы сможем найти правильные точки опоры для вашего личностного развития и профессионального роста, а сами вы будете активно включаться в формирование образовательной повестки наших мероприятий», – сказала врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова на торжественном открытии смены.

Также с приветственным словом к участникам смены обратилась директор филиала Российского общества «Знание» в Псковской области Елена Печерская.

Узнать о профессии от лучших

Победители и призеры региональных этапов конкурсов профессионального мастерства «Учитель года России – 2024», «Воспитатель года России – 2024», «Учитель-дефектолог России – 2024», «Педагог-психолог России – 2024» и «Мастер года – 2024» встретились с учениками психолого-педагогических классов, чтобы рассказать о своих профессиях. 

Победитель регионального этапа конкурса «Учитель-дефектолог России – 2024» Галина Тарасова и призер конкурса Елена Петрова провели для участников профильной смены занятие «Учитель-логопед: волшебник или педагог?». Выступающие поделились с ребятами тонкостями своей специальности и рассказали об отличиях учителя-логопеда от учителя-дефектолога. Спикеры представили идеи для мотивации детей при выполнении специальных упражнений и сыграли с участниками смены в игру предмет-предмет, снежный ком.

Победитель областного этапа «Воспитатель года России – 2024» Ольга Павленко провела мастер-класс на тему «Использование системы элементарного музицирования Карла Орфа в работе с дошкольниками». Ребята попробовали на различных инструментах отбивать ритм, познакомились со звучащими жестами и звуковой импровизацией. Педагог отметила, что все дети, вне зависимости от таланта или предрасположенности к музыке, могут к ней приобщаться, раскрывать свой природный музыкальный потенциал.

Призер регионального этапа конкурса «Учитель года России – 2024» Ольга Ливинская провела для будущих учителей мастер-класс на тему «Моделирование на уроках географии». Ребята узнали, как сложные темы сделать интересными и понятными при помощи моделей. Под руководством педагога-профессионала участники смены «Школа педагогического успеха» сделали простую 2-D модель и 3-D модель в технике бумагопластики.

Победитель областного этапа конкурса «Педагог-психолог России – 2024» Нина Умнова провела мастер-класс «Развивать, играя» (педагог-психолог в дошкольном образовании). Спикер познакомила школьников с 5 основными направлениями деятельности педагога-психолога. Ученики психолого-педагогических классов прошли диагностику на тип темперамента и профориентацию, сыграли в игры на развитие памяти, речи, внимания и познакомились с дыхательными способами релаксации.

Финалист регионального этапа конкурса «Мастер года – 2024» Алеся Виноградская поделилась со школьниками опытом участия в конкурсе, а также практикой получения педагогической профессии по специальности и личным опытом работы, как молодой специалист. В формате парной работы спикер ознакомила ребят с основами программирования, рассказала, где в повседневной жизни они сталкиваются с алгоритмом. Участники смены попробовали самостоятельно поработать в программе «Scratch», в которой им удалось создать собственную анимированную игру.

Карьера в педагогике

Особую роль педагога в современном мире, аспекты трансформации педагогической профессии, плюсы и сложности работы, образ учителя будущего обсудили участники смены «Школа педагогического успеха» на лекции «Педагог сегодня: это кто?». На мастер-классе «Педагог: лидер, коммуникатор и креативщик. Как прокачать универсальные компетенции?» ученики психолого-педагогических классов узнали, какими личностными качествами должен обладать педагог и выполнили упражнения на развитие коммуникабельности, попробовали себя в роли лидера и поупражнялись в креативном мышлении. Мероприятия провела аналитик ПОИПКРО Мария Медведева при поддержке Российского общества «Знание». Также спикер рассказала о федеральных и региональных мерах поддержки педагогов, условиях программы «Земский учитель».

Врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова провела для участников смены «Школа педагогического успеха» два занятия «Управление и карьера» и «Как сделать карьеру в педагогике». Спикер рассказала об отличиях руководителя и лидера в коллективе, типах карьеры и этапах профессиональной самореализации педагога, стилях управления. Руководитель ПОИПКРО представила варианты личностного развития и профессионального роста учителя, схемы развития карьеры по горизонтальной и вертикальной линии на уровне образовательной организации и на уровне высшей школы. 

По словам Екатерины Гончаровой, сегодня перед молодыми специалистами, окончившими вуз или колледж по педагогической специальности, открывается многообразие педагогических профессий и широкое пространство для карьерных маневров. Задача педагогов – выбрать тот, к которому больше расположена душа.  

О роли семьи и самосознании

Психолог регионального центра «Вега» Регина Щеблыкина провела для учеников психолого-педагогических классов Псковской области тренинги «Самосознание: знание своих целей, уверенность в себе» и «Самосознание: глубокое понимание своих эмоций, уверенность в себе». 

В рамках первого тренинга участники смены получили возможность поговорить о своих личных целях, выявить их и понять, как они могут помочь в достижении успеха. Психолог помогла каждому ученику разобраться в своих мотивациях и поставить перед собой ясные цели для будущего. 

Второй тренинг был посвящен изучению эмоций. Участники узнали, как важно понимать и управлять своими эмоциями, чтобы обрести внутреннюю уверенность. Регина Щеблыкина провела различные практические упражнения, помогающие ученикам лучше понять свои чувства и эмоциональные реакции.

Психологические тренинги не только помогли школьникам расширить свое самосознание, но и вдохновили на развитие личностных качеств и уверенность в своих силах. 

Сотрудники Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ПОИПКРО Людмила Николаева, Алина Андреева и Татьяна Романова провели для участников смены открытый диалог «Развитие навыков самопознания и социальной адаптации через семейные ценности и традиции» и кейс-игру «А как поступили бы Вы?». Участникам профильной школы была предложена типичная ситуация, связанная с выбором будущей профессии ребенка, и несколько вариантов ее решения. Ребятам предстояло сделать выбор, как поступить в том или ином случае и обосновать его.

Педагогическую мастерскую для участников смены провели специалисты регионального центра профориентации и повышения квалификации кадров СПО ПОИПКРО Татьяна Николаева и Яна Разогреева.

Школьники познакомились с форматом «Печа-Куча», который используется для образовательных мероприятий, отлично подходит для открытых уроков, где каждый ученик может представить короткий доклад на свободную тему. Презентация состоит из 20 слайдов, каждый из которых демонстрируется ровно 20 секунд (по этой причине печа-куча иногда называют еще презентацией 20x20). Итого весь доклад длится ровно 6 минут и 40 секунд. Также учащиеся самостоятельно попробовали выполнить презентацию в данном формате, а после ее защитили.

Доцент центра гражданского образования и культурологии ПОИПКРО Ольга Вишнева поговорила с учениками профильных психолого-педагогических классов о роли семьи в профессиональном становлении известных ученых и преподавателей.

Исследования в сфере педагогики и психологии 

В финале смены ученики психолого-педагогических классов защитили исследовательские проекты, над которыми работали в течение недели. 

Школьники представили проекты по развитию познавательной активности у младших школьников, предэкзаменационном стрессе и образе современного подростка, эмоциональному интеллекту у дошкольников и другим темам. Эксперты отметили серьезную погруженность школьников в изучаемый материал, владение актуальными знаниями. 

 

«Уверена, что из всех ребят получатся прекрасные педагоги, ведь все задатки, необходимые для освоения этой профессии есть. И речь совсем не про профессиональные знания. Главное, что я увидела сегодня – горящий взгляд, бешеную любознательность и желание свернуть горы, чтобы сделать этот мир чуточку лучше», – поделилась впечатлениями врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова. 

Напомним, проект по созданию психолого-педагогических классов реализуется в Псковской области с 2023 года. В новом учебном году запланировано открытие дополнительных профильных классов педагогической направленности. 19 и 20 июня в ПОИПКРО проходила очная часть обучения управленческих команд образовательных организаций Псковской области по вопросам по вопросам организационно-педагогического обеспечения деятельности в сфере сопровождения профильных психолого-педагогических классов (групп).

Теги: #ПОИПКРО
Источник: Псковская Лента Новостей
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